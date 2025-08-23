Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
0:0
Перерыв
live
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Манчестер Сити
0:0
1-й тайм
live
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Зенит
Сегодня
16:15 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Локомотив М
Сегодня
18:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Динамо М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
14:34, 23 августа 2025Спорт

Бывшую российскую фигуристку отказались впустить в Польшу

Бывшую российскую фигуристку Нехаеву отказались впустить в Польшу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @mnekhaeva_

Польские пограничники отказались впустить в страну бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву. Об этом сообщает ТАСС.

19-летняя Нехаева, ныне представляющая Израиль, направлялась в Ригу через Варшаву на этап Гран-при среди юниоров. Однако на границе Польши у нее изъяли паспорт, продержали три часа и отказали во въезде, несмотря на наличие всех необходимых документов.

В итоге Нехаева добралась до Риги другим маршрутом. Фигуристке пришлось сделать три пересадки, а также она пропустила первую тренировку.

Информация о намерении Нехаевой перейти под флаг Израиля появилась в мае. Позднее Федерация фигурного катания на коньках России утвердила переход спортсменки в сборную Израиля.

Нехаева выступает в танцах на льду в паре с представителем Израиля Дмитрием Кравченко. Во время выступления за сборную России ее партнером был Федор Санин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили

    В Ставропольском крае загорелся торговый комплекс

    Индийский министр заявил об отсутствии обсуждений с США закупок российской нефти

    В МИД России прокомментировали смерть журналиста Кирилла Вышинского

    Российский боец Павлович победил на турнире UFC

    Раскрыта доступная каждому процедура для снижения тревожности

    Бывшую российскую фигуристку отказались впустить в Польшу

    Архиепископ Алексий извинился за встречу с Путиным на Аляске

    Появилось видео нового удара ВС РФ по пункту временной дислокации украинских войск

    В России выросло число детей с СДВГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости