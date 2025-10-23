Забота о себе
08:34, 23 октября 2025

Мужчинам назвали главную ошибку при стимуляции клитора

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Рэйчел Райт назвала главную ошибку, которую совершают мужчины при стимуляции клитора. Ее слова приводит Men's Health.

Райт отметила, что многие мужчины главной трудностью считают поиск клитора, но на самом деле намного сложнее освоить правильную технику. Во-первых, она призвала не начинать ласки с прямой стимуляции клитора, во-вторых, посоветовала не давить на него слишком сильно. «Начинать лучше с легких движений вокруг клитора. По мере усиления возбуждения можно переходить к стимуляции самого клитора, постепенно увеличивая давление», — дала совет сексолог.

Она отметила, что это лишь один метод стимуляции. На самом деле их много, и у каждой женщины свои предпочтения. Райт уточнила, что есть оральная стимуляция, стимуляция точки G, а также ласки во время проникающего секса. При этом практически любую позу можно изменить так, чтобы открыть доступ к клитору и тем самым усилить удовольствие партнерше.

Ранее уролог Жоау Рикарду Алвеш призвал женщин не удерживать мочу ради оргазма. По его словам, наполненный мочевой пузырь стимулирует нервные окончания, но из-за этого повышается риск инфекций мочевыводящих путей и хронических воспалений.

