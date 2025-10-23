Моя страна
17:41, 23 октября 2025Моя страна

На Камчатке заметили загадочные облака

На Камчатке над Ключевским вулканом заметили загадочные лентикулярные облака
Мария Винар

Фото: Stefano Politi Markovina / Shutterstock / Fotodom

На Камчатке над Ключевским вулканом заметили загадочные лентикулярные облака. Соответствующие снимки опубликованы в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Фото редкого природного явления сделал вулканолог, начальник Ключевской вулканостанции Юрий Демянчук. Лентикулярные облака имеют необычную форму, напоминающую летающие тарелки или линзы. В отличие от других видов облаков, они совершенно неподвижны.

Последнее извержение Ключевского вулкана произошло 15 августа. О случившемся ученые рассказали около в 09:30 по московскому времени (18:30 по местному времени).

В июле редкий вид облаков заметили в Нижегородской области. Мамматусы образовались после сильных гроз и дождей в российском регионе.

.
