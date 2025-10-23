Telegraph: Страх украинцев оказаться на передовой привел к кризису мобилизации

Страх украинцев оказаться на передовой привел Киев к кризису мобилизации. Об этом сообщает The Telegraph.

«Многие украинцы, которые еще не были призваны в армию, боятся быть завербованными военными патрулями, которые прочесывают улицы Львова, как это происходит в каждом украинском городе. (...) И этот страх быть отправленными на передовую воевать против российских войск привел к кризису с мобилизацией в украинской армии», — говорится в тексте статьи.

В беседе с изданием водитель патруля военкомов рядовой Мирослав Трембецкий заявил, что все украинцы желают победы в конфликте, но никто из них не готов идти воевать.

Ранее стало известно, что в одном из областных центров Украины — Тернополе — начали массово задерживать военнослужащих 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированной из бывших участников «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Сообщается, что они похищали людей и автомобили в ходе мобилизации.