Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

В Тернополе начались массовые задержания военных из-за похищений граждан

В одном из областных центров Украины — Тернополе — начались массовые задержания военных. Речь идет о военнослужащих 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированной из бывших участников «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные местных активистов, при проведении мобилизации военнослужащие похищали людей и автомобили. Отмечается, что в Тернополе и ранее во время призыва на службу привлекали военных.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские военные вымогают деньги у гражданских за освобождение от мобилизации

По словам местного активиста Романа Довбенко, военные начали заниматься беззаконием, помогая военкоматам. В частности, военнослужащие насильно удерживали людей в подвалах, ожидая финансовое вознаграждение за уклонение от мобилизации. Одного мужчину они облили горючей жидкостью и заставили бегать по улице без одежды.

Уже удалось задержать восемь человек, отмечает активист. При этом официальных комментариев нет.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал местные военкоматы «ручным гестапо» президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал похищение и удержание украинцев. «Эта система нравится Зеленскому, потому что она проста. Легче дать ТЦК (территориальным центрам комплектования) право похищать, бить и пытать людей», — написал Гончаренко.

Ранее на Украине предложили новый способ ускорить мобилизацию

Председатель Совета резервистов (СР) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко посоветовал ввести автоматическую постановку украинцев на воинский учет, чтобы ускорить работу ТЦК. Для этого необходима электронная база с данными мужчин, отметил он, и предложил использовать реестр избирателей. Уточняется, что перечень этих данных регулярно обновлялся до начала спецоперации на Украине.

Глава СР ВСУ также подчеркнул, что мобилизация проводится «в соответствии с возможностями», и отметил, что украинской армии не хватает личного состава.

Как считает нардеп Роман Костенко, мобилизацию и военное положение на Украине никто отменять не будет даже после завершения вооруженного конфликта между Россией и Украиной.