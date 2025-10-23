Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:14, 23 октября 2025Мир

На Западе объяснили нежелание Зеленского признавать поражение в конфликте

Чешский аналитик Котрба: Зеленский знает, что конец близок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не желает признавать поражение в конфликте с Россией, поскольку оно окажется для него фатальным. Об этом чешский аналитик Штепан Котрба рассказал изданию Parlamentní listy.

«Зеленский знает, что конец близок», — высказался эксперт. Он отметил, что из Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертируют военные и наемники, в то время как Европа поставляет Киеву все меньше боеприпасов и вооружений.

Как утверждает Котрба, «перспективы не радужные». «Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции», — подчеркнул аналитик.

Он считает, что украинскому лидеру требуется перемирие. «Перемирие позволит пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти людей и перегруппировать силы. Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет», — резюмировал эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что победой для Украины будет сохранение хотя бы каких-то территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    Звезда «Моей прекрасной няни» рассказал о трагедии в семье

    Китай ответил на обвинения США в сотрудничестве с Россией

    Итальянский волейболист «Факела» поделился впечатлениями от России

    Звезда «Кадетства» увеличил свой долг по алиментам до полумиллиона

    Экс-премьер Польши предложил «подарить» Украине одно оружие

    Звезда «Дюны» рассказал о последствиях инсульта

    В Германии сообщили о больших потерях из-за использования активов России

    Бриджит Джонс поставят памятник

    На Западе объяснили нежелание Зеленского признавать поражение в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости