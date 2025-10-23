Чешский аналитик Котрба: Зеленский знает, что конец близок

Президент Украины Владимир Зеленский не желает признавать поражение в конфликте с Россией, поскольку оно окажется для него фатальным. Об этом чешский аналитик Штепан Котрба рассказал изданию Parlamentní listy.

«Зеленский знает, что конец близок», — высказался эксперт. Он отметил, что из Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертируют военные и наемники, в то время как Европа поставляет Киеву все меньше боеприпасов и вооружений.

Как утверждает Котрба, «перспективы не радужные». «Зеленский не хочет потерпеть фатальное поражение, так как для него это конец. Он понимает, что не переживет капитуляции», — подчеркнул аналитик.

Он считает, что украинскому лидеру требуется перемирие. «Перемирие позволит пополнить резервы, запасы боеприпасов, найти людей и перегруппировать силы. Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет», — резюмировал эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что победой для Украины будет сохранение хотя бы каких-то территорий.