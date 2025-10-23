Мир
Названо главное условие для встречи Путина и Трампа

Политолог Суслов: Путин и Трамп встретятся после выработки плана урегулирования
Алевтина Запольская
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся только после того, как дипломаты обеих стран придут к согласию по ключевым условиям урегулирования конфликта на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, пока саммиту лидеров мешают серьезные разногласия в позициях Москвы и Вашингтона. В частности, речь идет о территориальных уступках со стороны Украины.

«Именно на их преодоление направлена текущая дипломатическая работа, включая контакты [министра иностранных дел] Сергея Лаврова и [госсекретаря США] Марко Рубио», — сказал политолог.

Он добавил, что в конечном счете этот вопрос будет зависит от способности США повлиять на Украину и Европейский союз (ЕС). Пока они категорически отвергают российские условия заключения мира.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. При этом он допустил, что она состоится в будущем.

