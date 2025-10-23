Экономика
Названы сроки сертификации российско-белорусского самолета

Сертификация российско-белорусского самолета «Освей» состоится в 2027-2029 годах
Дмитрий Воронин

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сертификация российско-белорусского самолета «Освей» запланирована на 2027-2029 годы. Такие сроки по итогам заседания Общественного совета при Росавиации назвали в пресс-службе агентства.

«В отличие от крупнейших мировых авиастроительных компаний, перед российским авиапромом стоит задача выполнить весь комплекс работ самостоятельно, опираясь только на внутренние возможности, причем сделать это в весьма сжатые сроки», — сказал, в частности, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

В ведомстве также добавили, что поставки импортозамещенного SJ-100 должны стартовать в следующем году, а начало испытаний регионального самолета «Ладога» запланировано на октябрь-декабрь 2026-го.

Соглашение о разработке и организации производства самолетов «Освей» в середине апреля 2024 года подписали главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко. Его реализацией будут заниматься белорусский ОАО «558-й авиаремонтный завод» и российский АО «Уральский завод гражданской авиации». В мае текущего года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, говоря о работе над проектом, заявил, что создание опытного образца легкого многоцелевого самолета и начало его испытаний запланировано на конец 2026 или начало 2027 года.

