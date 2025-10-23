Цены на один вид жилья в России пошли вверх

MACON: Новостройки в России подорожали на 12 %

За последний год первичная недвижимость в России подорожала. Насколько выросли цены на жилье в новостройках, выяснили аналитики девелоперской компании «Талан» и консалтинговой фирмы MACON. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, медианная стоимость квадратного метра в новостройке за последние 12 месяцев выросла на 12 процентов. В Москве прирост составил 11 процентов, в Санкт-Петербурге цены поднялись на 6 процентов. В городах-миллионниках цены выросли в среднем на 9 процентов. Наибольший прирост демонстрирует Омск (13 процентов), Краснодар, Самара и Челябинск показали рост на 11 процентов, а Новосибирск, Пермь и Уфа — 10 процентов. Ни в одном из городов «первичка» не подешевела.

На фоне повышения цен интерес к покупке первичного жилья среди россиян спал. В сравнении с прошлым годом показатель опустился на 21 процент. Прежде всего аналитики объясняют спад спроса высокими ставками по ипотеке. Однако если учесть растущие издержки застройщиков, инфляцию и ставки по проектному финансированию, то реального роста цен в большинстве регионов не наблюдается.

Ранее сообщалось о спаде цен на готовое жилье в России. Как показывает статистика, вторичные квартиры подешевели в Нижнем Новгороде и Самаре — на 5 процентов и 0,3 процента.