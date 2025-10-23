Россия
09:09, 23 октября 2025Россия

Объект энергетики попал под удар ВСУ в российском регионе

Нижегородский губернатор Никитин: Объект энергетики поврежден после атаки БПЛА
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Объект энергетики в Нижегородской области оказался поврежден после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Ночью на территории Нижегородской области была отражена атака БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. "Ленты.ру"). По предварительным данным, пострадавших нет, в результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения», — сообщил Никитин.

Он добавил, что перебоев с подачей электроэнергии удалось избежать, на месте происшествия работают специалисты.

Из-за атаки ВСУ пожар в ночь на 23 октября произошел на предприятии в Рязанской области. Никто, предварительно, не пострадал.

