07:59, 23 октября 2025Россия

Пожар произошел на российском предпритятии после атаки ВСУ

Рязанский губернатор Малков: Обломки БПЛА упали на предприятие, произошел пожар
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Пожар произошел на предприятии в Рязанской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — сообщил глава региона.

По его данным, на месте уже работают сотрудники оперативных служб. Малков напомнил, что в Рязанской области действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с мест подобных происшествий.

По данным Минобороны, за ночь над Рязанской областью удалось сбить 14 дронов. Всего над 11 регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 139 дронов, в том числе их сбили над Брянской, Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской и Курской областями, а также над Крымом.

