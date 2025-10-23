Россия
Мострансавто: Обломки беспилотника попали в автобус с пассажирами в Подмосковье
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Обломки беспилотника, сбитого в Московской области, попали в автобус № 402, который вез пассажиров. Об этом сообщили в «Мострансавто», пишет MSK1.RU.

По его информации, автобус, который получил повреждения, следовал по маршруту Малинино — Большое Алексеевское — метро «Котельники». Транспортное средство получило незначительные повреждения.

Предварительно, никто не пострадал. Пассажиров пострадавшего автобуса пересадили на другой и довезли до точки назначения.

Беспилотник ВСУ сбили на подлете к Москве в четверг, 23 октября. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что дрон сбили силы противовоздушной обороны (ПВО), на месте работают сотрудники экстренных служб. По неофициальным данным, БПЛА мог быть сбит в подмосковном городе Бронницы. На фоне атаки в московских аэропорта Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты.

