Ограбление Лувра связали с жадностью французов

Никас Сафронов заявил, что Лувр ограбили из-за жадности службы безопасности

Российский художник Никас Сафронов прокомментировал ограбление Лувра, которое произошло 19 октября. Об этом он рассказал в интервью изданию «Газета.Ru».

По мнению Сафронова, похищение ценных экспонатов стало возможным из-за жадности французов, отвечавших за безопасность музея.

«Глупость и жадность их сгубила. Французы жалеют [деньги] на все, для себя не жалеют, а на Лувр пожалели. Потеряли очень много, важное культурное наследие», — заявил художник.

Никас также допустил, что грабители были дилетантами: «Какие-то работяги украли, они даже не знали, что это корона, не содрали ценный камень. Думаю, они на примитивном уровне создали план, и он сработал», — добавил он.

Ранее стало известно, что глава Лувра выступила в сенате Франции с речью о системе безопасности музея и предложила меры против краж.