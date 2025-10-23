Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:15, 23 октября 2025Культура

Ограбление Лувра связали с жадностью французов

Никас Сафронов заявил, что Лувр ограбили из-за жадности службы безопасности
Андрей Шеньшаков

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский художник Никас Сафронов прокомментировал ограбление Лувра, которое произошло 19 октября. Об этом он рассказал в интервью изданию «Газета.Ru».

По мнению Сафронова, похищение ценных экспонатов стало возможным из-за жадности французов, отвечавших за безопасность музея.

«Глупость и жадность их сгубила. Французы жалеют [деньги] на все, для себя не жалеют, а на Лувр пожалели. Потеряли очень много, важное культурное наследие», — заявил художник.

Никас также допустил, что грабители были дилетантами: «Какие-то работяги украли, они даже не знали, что это корона, не содрали ценный камень. Думаю, они на примитивном уровне создали план, и он сработал», — добавил он.

Ранее стало известно, что глава Лувра выступила в сенате Франции с речью о системе безопасности музея и предложила меры против краж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости