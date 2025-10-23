Из жизни
17:05, 23 октября 2025Из жизни

Директор Лувра предложила оригинальную меру для защиты от воров

Директор Лувра предложила разместить в музее полицейский участок
Лоранс де Кар

Лоранс де Кар. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава Лувра выступила в сенате Франции с речью о системе безопасности музея и предложила меры против краж. Об этом сообщает Euronews.

Лоранс де Кар, признавшая несостоятельность системы видеонаблюдения в самом знаменитом музее Франции, выдвинула оригинальную инициативу — создать постоянный полицейский участок непосредственно в здании Лувра для эффективной защиты от воров.

По ее словам, по периметру стоит несколько камер, но они устарели, их количества недостаточно, и они не покрывают все фасады Лувра. Де Кар также подчеркнула, что галерея Аполлона, где произошло ограбление, вообще не охвачена видеонаблюдением.

Ранее стало известно, что из-за ограбления 19 октября Лувр понес ущерб в размере 88 миллионов евро (8,2 миллиарда рублей). 20 октября Лувр частично возобновил работу для посетителей. Директор Лувра подтвердила, что подавала прошение об отставке, однако министр культуры Рашида Дати отклонила его.

.
