Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:31, 23 октября 2025Интернет и СМИ

Европейское СМИ извинилось за новость о пожаре на перерабатывающем российскую нефть заводе

Чешский портал Cznews.info опроверг новость о пожаре на нефтезаводе в Братиславе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Frettie / wikipedia.org

Чешский портал Cznews.info опроверг собственную новость о пожаре на перерабатывающем российскую нефть заводе в Братиславе. Извинения были опубликованы на сайте европейского СМИ.

«Эта информация не была подтверждена официальными источниками. Приносим извинения», — говорится в примечании, появившемся в сообщении о пожаре.

Cznews.info сообщил о пожаре на нефтезаводе в Братиславе 22 октября. Завод принадлежит венгерской компании MOL Group и занимается переработкой нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Дружба».

21 октября на двух нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии произошли взрывы. Причины случившегося не уточнялись.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Эмили Ратаковски снялась обнаженной

    Поставки российского угля в Китай упали до четырехлетнего минимума

    Отец принял отравление змеиным ядом за опьянение и погубил 11-летнего сына

    В Челябинской области объявили день траура из-за жертв мощного взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости