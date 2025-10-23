Европейское СМИ извинилось за новость о пожаре на перерабатывающем российскую нефть заводе

Чешский портал Cznews.info опроверг новость о пожаре на нефтезаводе в Братиславе

Чешский портал Cznews.info опроверг собственную новость о пожаре на перерабатывающем российскую нефть заводе в Братиславе. Извинения были опубликованы на сайте европейского СМИ.

«Эта информация не была подтверждена официальными источниками. Приносим извинения», — говорится в примечании, появившемся в сообщении о пожаре.

Cznews.info сообщил о пожаре на нефтезаводе в Братиславе 22 октября. Завод принадлежит венгерской компании MOL Group и занимается переработкой нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Дружба».

21 октября на двух нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии произошли взрывы. Причины случившегося не уточнялись.