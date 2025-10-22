В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод

На нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, который принадлежит венгерской компании MOL Group, произошел пожар. Завод занимается переработкой нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Дружба», сообщает cznews.info.

Это третий случай за двое суток с инцидентами на европейских нефтеперерабатывающих заводах, занимающихся обработкой российской нефти.

В понедельник, 20 октября, произошел взрыв на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, которое находится на юге Румынии. А в ночь на вторник, 21 октября, в Венгрии вспыхнул пожар на крупнейшем в стране НПЗ, принадлежащем компании MOL.

Взрыв произошел при проведении работ сотрудниками подрядного предприятия Felbermayer SRL в промышленной канализационной системе. В результате один из работников подрядной организации получил травмы. Уточняется, что пострадавшим оказался 58-летний мужчина. Его ударило бетонной крышкой смотрового канала, которая была отброшена в результате взрыва. Мужчину госпитализировали с черепно-лицевой травмой и травмой ноги.