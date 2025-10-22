Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 22 октября 2025Мир

В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод

В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, который принадлежит венгерской компании MOL Group, произошел пожар. Завод занимается переработкой нефти, поставляемой из России по трубопроводу «Дружба», сообщает cznews.info.

Это третий случай за двое суток с инцидентами на европейских нефтеперерабатывающих заводах, занимающихся обработкой российской нефти.

В понедельник, 20 октября, произошел взрыв на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, которое находится на юге Румынии. А в ночь на вторник, 21 октября, в Венгрии вспыхнул пожар на крупнейшем в стране НПЗ, принадлежащем компании MOL.

Взрыв произошел при проведении работ сотрудниками подрядного предприятия Felbermayer SRL в промышленной канализационной системе. В результате один из работников подрядной организации получил травмы. Уточняется, что пострадавшим оказался 58-летний мужчина. Его ударило бетонной крышкой смотрового канала, которая была отброшена в результате взрыва. Мужчину госпитализировали с черепно-лицевой травмой и травмой ноги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет

    Жильцам российского дома пришлось спать в дождевиках из-за протечек

    В российском городе прогремели взрывы

    Медведева раскрыла подробности предстоящей серьезной операции

    В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод

    Стали известны подробности взрыва в Ставрополе

    Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

    Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

    Володин пошутил об отказе Силуанова от Нобелевской премии

    Экс-коллега Усольцева высказалась о версии о его побеге за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости