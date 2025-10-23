Появилось видео уничтожения пункта дислокации ВСУ при помощи ФАБ-3000

Появилось видео удара ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Красноармейске ДНР

Появилось видео российского удара фугасными авиабомбами (ФАБ) по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Авиация Вооруженных сил (ВС) РФ отработала ФАБами в районе населенного пункта Красноармейск», — сказано в публикации.

На кадрах можно увидеть три последовательных удара по постройкам, после чего в зданиях начался пожар, высокий столб дыма поднялся в небо.

Ранее ВС России нанесли несколько ударов по пунктам временной дислокации в Бессаловке и Константиновке. Удар был нанесен по 24-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.