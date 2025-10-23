Экономика
Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

Первая половина 2025 года стала самой дорогой по климатическим катастрофам в США
Мария Черкасова

Фото: David Swanson / Reuters

Первая половина 2025 года стала самой дорогостоящей за всю историю наблюдений по климатическим и погодным катастрофам в США, сообщает The Guardian со ссылкой на некоммерческую организацию Climate Central﻿.

За первые шесть месяцев 2025 года произошло 14 чрезвычайных событий, каждое из которых нанесло ущерб на сумму свыше миллиарда долларов, а общий ущерб составил около 101,4 миллиарда долларов.

Основную часть убытков вызвали сильные лесные пожары в Лос-Анджелесе﻿ в январе — они уничтожили около 16 тысяч зданий и привели к примерно 400 жертвам. Убытки составили 61 миллиард долларов, что стало рекордом для такого вида катастроф в США. Помимо пожаров, крупные убытки нанесли штормы и торнадо.

Отмечается, что рост финансовых потерь связан с учащением и усилением экстремальных погодных явлений, а также расширением жилых зон в районах, подверженных таким рискам.

Отсутствие крупных разрушительных ураганов в 2025 году пока не позволило побить рекорд по общему ущербу за год, но эксперты предупреждают о высокой уязвимости страны перед следующими природными катастрофами.

Ранее газета The Guardian писала, что Земля достигла первой климатической точки невозврата из-за роста концентрации парниковых газов. Доктор биологических наук Светлана Литвинская назвала это заявление преувеличением.

    Все новости