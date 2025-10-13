Эколог объяснил сообщения о начале климатической катастрофы на Земле

Эколог Литвинская: Данные о начале климатической катастрофы — это преувеличение

Заявления ученых о том, что Земля достигла первой климатической точки невозврата, связанной с ростом концентрации парниковых газов, — это преувеличение. Массовой гибели живых организмов из-за потепления климата в ближайшие годы не случится, считает профессор, доктор биологических наук, заслуженный эколог Кубани Светлана Литвинская. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это преувеличение. Да, процесс идет, процесс наблюдается, но так, чтобы это была гибель и катастрофа страшная, — нет, не будет такого. Пока еще нет», — сказала Литвинская.

При этом она согласилась с тем, что изменение температуры на планете происходит, но экологической и климатической катастрофы через несколько лет не случится.

Ранее газета The Guardian писала , что Земля достигла первой климатической точки невозврата из-за роста концентрации парниковых газов. Исследование, проведенное при участии Университета Эксетера и финансированное фондом Джеффа Безоса, показывает: средняя температура Земли уже выросла примерно на 1,4 градуса по сравнению с концом XIX века. Это запустило самый масштабный за всю историю процесс обесцвечивания кораллов — потери симбиотических водорослей, без которых кораллы лишаются питания и погибают. Сейчас более 80 процентов рифов в 80 странах пострадали от перегрева океана, и этот процесс уже стал необратимым для многих экосистем.

По словам профессора Тима Лентона, «мы больше не говорим о рисках будущего — порог необратимых изменений уже пройден».

