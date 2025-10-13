Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:10, 13 октября 2025Наука и техника

Зафиксировано начало масштабной климатической катастрофы

The Guardian: На Земле началось массовое разрушение тепловодных коралловых рифов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: George Frey / Reuters

Ученые заявили, что Земля достигла первой климатической точки невозврата, связанной с ростом концентрации парниковых газов. По данным международного доклада Global Tipping Points, массовое разрушение тепловодных коралловых рифов уже началось и может стать необратимым. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование, проведенное при участии Университета Эксетера и финансированное фондом Джеффа Безоса, показывает: средняя температура Земли уже выросла примерно на 1,4 °C по сравнению с концом XIX века. Это запустило самый масштабный за всю историю процесс обесцвечивания кораллов — потери симбиотических водорослей, без которых кораллы лишаются питания и погибают. Сейчас более 80 процентов рифов в 80 странах пострадали от перегрева океана, и этот процесс уже стал необратимым для многих экосистем.

Материалы по теме:
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете. Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете.Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
18 июля 2023
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025

Ученые предупреждают: вслед за кораллами к критическим порогам приближаются ледники Гренландии и Антарктиды, океанические течения и Амазонские леса. По словам профессора Тима Лентона, «мы больше не говорим о рисках будущего — порог необратимых изменений уже пройден».

Эксперты призывают к срочным мерам по сокращению выбросов, чтобы замедлить развитие необратимых климатических процессов.

Ранее стало известно о разрушении крупнейшего айсберга планеты — A23a, который раскололся, потеряв почти пятую часть своей площади.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Российский губернатор сообщил о крупной воздушной атаке на регион

    Минэк дал прогноз по инфляции в России

    Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости