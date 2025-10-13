Зафиксировано начало масштабной климатической катастрофы

The Guardian: На Земле началось массовое разрушение тепловодных коралловых рифов

Ученые заявили, что Земля достигла первой климатической точки невозврата, связанной с ростом концентрации парниковых газов. По данным международного доклада Global Tipping Points, массовое разрушение тепловодных коралловых рифов уже началось и может стать необратимым. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование, проведенное при участии Университета Эксетера и финансированное фондом Джеффа Безоса, показывает: средняя температура Земли уже выросла примерно на 1,4 °C по сравнению с концом XIX века. Это запустило самый масштабный за всю историю процесс обесцвечивания кораллов — потери симбиотических водорослей, без которых кораллы лишаются питания и погибают. Сейчас более 80 процентов рифов в 80 странах пострадали от перегрева океана, и этот процесс уже стал необратимым для многих экосистем.

Ученые предупреждают: вслед за кораллами к критическим порогам приближаются ледники Гренландии и Антарктиды, океанические течения и Амазонские леса. По словам профессора Тима Лентона, «мы больше не говорим о рисках будущего — порог необратимых изменений уже пройден».

Эксперты призывают к срочным мерам по сокращению выбросов, чтобы замедлить развитие необратимых климатических процессов.

Ранее стало известно о разрушении крупнейшего айсберга планеты — A23a, который раскололся, потеряв почти пятую часть своей площади.