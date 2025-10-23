Мир
12:41, 23 октября 2025Мир

Привлекательных россиянок заподозрили в шпионаже в США

Times: В США подозревают в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Viktoria Minkova / Shutterstock / Fotodom

Контрразведка США подозревает, что привлекательные россиянки и китаянки якобы могут быть причастны к шпионажу в сфере технологий. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

«Китай и Россия отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей», — утверждается в материале.

Не приведя никаких доказательств, авторы статьи пишут, что Москва и Пекин якобы привлекают для шпионажа не обученных агентов, а инвесторов, криптоаналитиков, бизнесменов и ученых. Это усложняет выявление случаев шпионажа.

Руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон заявил, что он является «одним из многих мужчин, на которых в последнее время охотятся иностранные соблазнительницы». Такой вывод он сделал, исходя из запросов от привлекательных китаянок в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn.

Ранее контрразведка Польши обвинила сотрудника варшавского ЗАГСа в шпионаже в пользу России.

