В России отреагировали на призыв США к немедленному прекращению огня

Депутат Чепа назвал санкции США попыткой воздействия на Россию

Продолжаются попытки воздействия на Россию, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на призыв к немедленному прекращению огня на фоне введения санкций США.

Ранее об этом написал в своей социальной сети Truth Social американский лидер Дональд Трамп. По его словам, Минфин США вводит санкции против крупных российских компаний. Соединенные Штаты призывают Москву немедленно прекратить огонь.

Объявлять перемирие во время наступления бессмысленно, так как это приведет только к усилению конфронтации, считает депутат.

«Мы говорим о решении первопричин. Когда будет понимание тех шагов, куда мы идем, тогда мы говорим о включении перемирия, остановке военных действий. Это логично, и так необходимо поступать. А просто объявить сейчас перемирие без попутных шагов, что должны быть, контроля над этими шагами — никакого эффекта не будет», — поделился Чепа.

Он напомнил о 30-дневном перемирии, когда Трамп предложил Москве и Киеву остановить удары по энергообъектам. Никакого результата не было, Россия выдержала паузу, а Украина нет, указал парламентарий.

Мы готовы к мирным переговорам. Мы готовы как можно быстрее остановить этот конфликт, но необходимо решить те задачи, те проблемы, которые не приведут больше к продолжению эскалации этого конфликта Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс пообещал, что администрация главы Соединенных Штатов продолжит работать над достижением мира в конфликте на Украине. «Мы продолжим идти по пути мира, даже если это займет еще несколько месяцев», — отметил он.

