США призвали Россию к немедленному прекращению огня

Трамп: Минфин США призвал Россию к немедленному прекращению огня

США призывают Россию немедленно прекратить огонь и начать реальные переговоры о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что сторонам украинского конфликта следует зафиксировать нынешние позиции на фронте. Он также выразил надежду, что новые санкции против РФ не будут действовать долго