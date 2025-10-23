Мир
01:20, 23 октября 2025Мир

США призвали Россию к немедленному прекращению огня

Трамп: Минфин США призвал Россию к немедленному прекращению огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

США призывают Россию немедленно прекратить огонь и начать реальные переговоры о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что сторонам украинского конфликта следует зафиксировать нынешние позиции на фронте. Он также выразил надежду, что новые санкции против РФ не будут действовать долго

