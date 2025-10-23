Производитель популярной в России туалетной бумаги сменил владельца

«Ъ»: Новым собственником производителя Zewa и Libresse стал Светогорский ЦБК

Новым собственником активов шведского производителя санитарно-гигиенических изделий Essity, который производил туалетную бумагу Zewa и гигиенические средства Libresse, стал Светогорский Целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК). Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает «Коммерсантъ».

Производитель популярной в России туалетной бумаги «Эволюция комфорта» («ЭвоКом») переходит под контроль компании, которая известна в России брендом SvetoCopy. На покупку предприятия было несколько претендентов, среди которых структуры семьи экс-президента УГМК Искандара Махмудова и бывшего главы «Фосагро», владельца «Пикалевской соды» Максима Волкова, которому также принадлежит Сясьский ЦБК. Однако указанные кандидаты не договорились о цене.

Среди возможных причин продажи называют отсутствие у «ЭвоКом» собственной варки целлюлозы и необходимость закупать ее у сторонних поставщиков, а также сложная ситуация в отрасли, где уже возникло перепроизводство гигиенической продукции.

Светогорский ЦБК ранее принадлежал структуре американской Sylvamo Corporation. В 2022 году компания продала российский бизнес местному менеджменту за 420 миллионов долларов. Как отмечают источники, он может быть связан с совладельцем горно-металлургического холдинга «Евраз» Александром Абрамовым.

В марте «ЭвоКом» анонсировала ребрендинг туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток — название Zewa решили сменить на Zemma. Ребрендинг будет проходить постепенно: анонсировать выпуск товаров под новым названием начнут с марта, а полный переход на новый бренд завершится в 2026 году, обещали в компании.

