Путин оценил тягу россиян к жизни в лесу

Путин: Не все россияне хотят жить в лесу

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране продолжат развивать сферу индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако в ней необходимо поддерживать и инфраструктуру, поскольку не все граждане хотят жить в лесу. Слова главы государства приводит агентство РИА Новости.

«Разумеется, надо это поддерживать. У нас, действительно, много леса — вы правильно сказали. Но в лесу жить некоторые любят и хотят, но не все. Поэтому здесь, кроме наличия леса, здесь нужна инфраструктура», — оценил тягу граждан глава государства в ходе первого заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Путин также отметил, что работа по развитию ИЖС уже привела к значительному приросту строительства жилья в предыдущие годы. По информации генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко, на данный момент прирост ИЖС в общий объем жилищного строительства уже составил около 40 процентов. Достичь подобного показателя удалось благодаря расширению льготной ипотеки на покупку жилья в ИЖС и строительство.

