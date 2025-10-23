Раскрыта причина разочарования Трампа в России

Axios: Трамп разочаровался в отношении России после разговора Рубио и Лаврова

Президент США Дональд Трамп разочаровался в отношении России после телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам американского чиновника, пожелавшего сохранить свою анонимность, разочарование Трампа в отношении России после разговора глав внешнеполитических ведомств «достигло новых высот».

«Телефонный разговор завершился безрезультатно и привел к выводу, что русские не в том положении, чтобы достичь соглашения о прекращении войны, и поэтому нет смысла проводить встречу Трампа и Путина. Этот вывод проложил путь решению Трампа ввести новые санкции против России», — говорится в материале.

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Он уточнил, что пошел на этот шаг из-за, поскольку усомнился в эффективности переговоров и возможности достигнуть нужной цели.