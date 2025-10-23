Расправившийся с российским бизнесменом киллер вновь оказался в наручниках

Осужденный на 19 лет за убийство бизнесмена киллер снова задержан за 9 ножевых

Осужденный на 19 лет за расправу над бизнесменом и его семьей в 2005 году киллер Александр Зотов снова оказался в наручниках. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Его задержали в селе Донская Балка в Ставропольском крае. Сейчас он уже доставлен в Санкт-Петербург. Он оказался в руках правоохранителей из-за преступления, совершенного в мае 2005 года.

По версии следствия, тогда во дворе дома № 38, расположенного по Каменноостровскому проспекту фигурант девять раз ударил ножом мужчину по фамилии Ковальков, который в тот момент имел при себе три тысячи долларов. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По данным издания, Зотов расправился с бизнесменом во Всеволожске в августе 2005 года. Тогда его жертвами стали не только коммерсант, но и его беременная жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. С девочкой он расправился в первую очередь. Он ударил ее топором в бане. Остальные не выжили из-за огнестрельных ран.

В 2021 году было установлено, что организатор той расправы — бизнес-партнер пострадавшего бизнесмена Александр Тютин. Он получил 23 года лишения свободы.

