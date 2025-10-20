Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:53, 20 октября 2025Силовые структуры

Полиция попросила помочь за вознаграждение раскрыть жестокую расправу над россиянками

В Ростовской области МВД попросило жителей помочь раскрыть убийство двух женщин
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ростовской области полиция просит жителей помочь раскрыть расправу над двумя женщинами в Тацинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Граждан просят предоставить любую информацию, которая могла бы способствовать раскрытию преступления. За достоверные сведения ведомство обещает заплатить полмиллиона рублей.

16 марта в станице Тацинской нашли двух женщин 64 и 65 лет без признаков жизни, ценные вещи из дома не пропали. Было возбуждено уголовное дело, однако найти причастных по горячим следам не удалось.

Ранее был раскрыт гонорар киллеров за покушение на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    В России резко отреагировали на переименование улиц в Николаеве

    Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

    Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

    В Подмосковье спасатели откачали кислородом пострадавших при пожаре голубей

    Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

    Доктор Мясников предупредил высоких женщин о большом риске одного вида рака

    Названа дата встречи госсекретаря США и Лаврова по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости