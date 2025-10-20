Полиция попросила помочь за вознаграждение раскрыть жестокую расправу над россиянками

В Ростовской области полиция просит жителей помочь раскрыть расправу над двумя женщинами в Тацинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Граждан просят предоставить любую информацию, которая могла бы способствовать раскрытию преступления. За достоверные сведения ведомство обещает заплатить полмиллиона рублей.

16 марта в станице Тацинской нашли двух женщин 64 и 65 лет без признаков жизни, ценные вещи из дома не пропали. Было возбуждено уголовное дело, однако найти причастных по горячим следам не удалось.

