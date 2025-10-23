Экономика
07:40, 23 октября 2025

Россиян предупредили об одном наказании

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За установку второй двери в тамбуре грозит штраф
Мария Черкасова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Установка второй двери в тамбуре без необходимого разрешения считается административным нарушением и может повлечь наказание и предписание к демонтажу конструкции, сообщил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, такие действия квалифицируются как самовольная перепланировка общедомового имущества. Тамбуры и лестничные клетки относятся к общедомовой собственности, и любые изменения в них требуют согласия всех собственников. Согласно статье 29 Жилищного кодекса России, лица, осуществившие перепланировку без разрешения, обязаны вернуть помещение в исходное состояние — дверь придется снять. За нарушение предусмотрены штрафы по нескольким статьям Кодекса административных правонарушений (КоАП) России, для граждан сумма штрафа может достигать 2,5 тысячи рублей.

Дверь, установленная без разрешения, может нарушать правила пожарной безопасности, создавая препятствия при эвакуации. За это штрафы составляют от 5 до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ. Жилищная инспекция, проводя проверку, скорее всего, потребует убрать дверь. Если требование будет проигнорировано, возможно привлечение по статье 19.5 КоАП РФ за неисполнение предписаний контролирующих органов со штрафом до 500 рублей.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева назвала способы борьбы с захламляющими общедомовое пространство соседями. Для начала следует поговорить с ними, и, если это не подействовало, обратиться в управляющую компанию (УК).

