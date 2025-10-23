Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:56, 23 октября 2025Экономика

Россиянам назвали лучший сезон для повышения зарплаты

Директор HR-холдинга Абгарян: Осенью легче договориться о повышении зарплаты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra, в беседе с RT заявила, что многие компании начинают пересматривать осенью кадровую политику, поэтому этот период может быть благоприятным для разговоров о повышении заработной платы.

Эксперт отметила, что осенью традиционно осуществляется бюджетирование и стратегическое планирование на предстоящий финансовый год. Руководители отделов уже приступают к формированию планов по проектам, найму персонала и, в частности, по пересмотру зарплат сотрудников.

Если работник стремится к повышению, сейчас подходящий момент обоснованно представить свои достижения и амбиции, чтобы попасть в планы компании на следующий год с улучшенными условиями.

По ее словам, в некоторых отраслях осенний период особенно заметен в кадровой политике. К примеру, отрасли, такие как торговля и ритейл, готовятся к пиковому сезону перед Новым годом, поэтому руководство стремится заранее мотивировать ключевых сотрудников, как отметила специалист.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2026 году в России проиндексируют заработные платы, пенсии и материнский капитал. Он напомнил, что социальная политика является главным приоритетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российском предприятии прогремели взрывы, погибли девять человек. Что об этом известно?

    Названо главное условие для встречи Путина и Трампа

    Число уцелевших истребителей у ВСУ оценили

    Нападение тигра на фермеров попало на видео

    Профессиональная суррогатная мать раскрыла свои доходы от родов

    Россиянам назвали лучший сезон для повышения зарплаты

    Немец описал российский город словами «лучше, чем в современной Германии»

    Ядовитая змея укусила мужчину за гениталии в кукурузном поле

    Женщина пожаловалась на отвращающую ее от секса интимную привычку партнера

    Адвокат назвал алгоритм действий при отказе работодателя индексировать зарплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости