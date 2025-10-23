Россиянам назвали лучший сезон для повышения зарплаты

Директор HR-холдинга Абгарян: Осенью легче договориться о повышении зарплаты

Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra, в беседе с RT заявила, что многие компании начинают пересматривать осенью кадровую политику, поэтому этот период может быть благоприятным для разговоров о повышении заработной платы.

Эксперт отметила, что осенью традиционно осуществляется бюджетирование и стратегическое планирование на предстоящий финансовый год. Руководители отделов уже приступают к формированию планов по проектам, найму персонала и, в частности, по пересмотру зарплат сотрудников.

Если работник стремится к повышению, сейчас подходящий момент обоснованно представить свои достижения и амбиции, чтобы попасть в планы компании на следующий год с улучшенными условиями.

По ее словам, в некоторых отраслях осенний период особенно заметен в кадровой политике. К примеру, отрасли, такие как торговля и ритейл, готовятся к пиковому сезону перед Новым годом, поэтому руководство стремится заранее мотивировать ключевых сотрудников, как отметила специалист.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2026 году в России проиндексируют заработные платы, пенсии и материнский капитал. Он напомнил, что социальная политика является главным приоритетом.