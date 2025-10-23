Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:01, 23 октября 2025Экономика

Россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии

Юрист Хаминский: Выплата пенсии в РФ может быть приостановлена по ряду причин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Выплата пенсии в России может быть приостановлена в отдельных случаях. Об этом сообщил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В частности, по российскому законодательство, это может произойти, если гражданин РФ не получал пенсию в течение шести месяцев подряд по различным причинам. Например, в случае, счет для получения пенсии был закрыт, а заявление со сведениями о новых реквизитах пенсионер не подал. Также приостановка выплат может произойти, если в территориальный орган СФР поступили документы о выезде пенсионера на постоянное жительство за границу.

Юрист добавил, что такие меры возможны не только в отношении страховой, но и пенсии по потере кормильца.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что перед Новым годом россияне могут получить сразу две пенсионные выплаты. Так, в начале декабря граждане получат страховую пенсию за декабрь, а в конце того же месяца — за январь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не достигнем нужной цели». Трамп отменил встречу с Путиным и высказался о санкциях против России

    Аналитик назвал цель ядерной тренировки России

    Во Франции призвали готовиться к военному конфликту

    Россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии

    Мужчины и женщины рассказали о худшем сексе в жизни

    Маленький мальчик нашел пистолет и выстрелил в приятеля

    Бывший мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости

    Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

    Россиян предупредили о ставшей популярной у мошенников схеме

    Внешность 65-летнего Антонио Бандераса на свадьбе дочери удивила общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости