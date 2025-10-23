Путешествия
10:08, 23 октября 2025Путешествия

Россиянам предложили туры в пляжные страны от 45 тысяч рублей с человека

АТОР составила подборку бюджетных туров стоимостью от 45 тысяч рублей с человека
Алина Черненко

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили подборку бюджетных осенних туров в пляжные страны стоимостью от 45 тысяч рублей с человека с перелетом и системой «все включено». Она опубликована на официальном сайте организации.

В частности, россиянам предложили туры «все включено» в Египет и Турцию. Недельный отдых в четырехзвездочном отеле Club Bayar Beach Hotel в Аланье с вылетом 31 октября обойдется от 91,3 тысячи рублей за двоих.

Чуть больше придется отдать за туры в Египет. 10-дневный отдых в четырехзвездочном отеле Swiss Heaven Sharming Inn в Шарм-эш-Шейхе с вылетом 29 октября стоит от 126, 2 тысячи рублей за двоих. Тип питания — «все включено».

Туры в другие пляжные страны обойдутся дороже: в Объединенные Арабские Эмираты — от 133 тысяч рублей за двоих на 10 ночей, в Таиланд — от 180 тысяч рублей за двоих на 10 ночей, во Вьетнам — от 234 тысяч рублей за двоих на 10 ночей, а на китайский остров Хайнань — от 251 тысячи рублей за двоих на 10 ночей.

Ранее российская туристка провела отпуск с семьей на турецком курорте Сиде и раскрыла траты на поездку. Путешественница отметила, что девятидневный отдых обошелся им в 390-400 тысяч рублей на троих, включая проживание в пятизвездочном отеле, карманные расходы и дорогу до аэропорта.

