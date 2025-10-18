Туристка описала отдых в Турции за 400 тысяч фразой «такого сервиса в России не видела»

Российская туристка провела отпуск с семьей на турецком курорте Сиде и раскрыла траты на поездку. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания отметила, что девятидневный отдых обошелся им в 390-400 тысяч рублей на троих, включая проживание в пятизвездочном отеле «все включено» Aska Side, карманные расходы и дорогу до аэропорта.

«Отель однозначно рекомендую. До моря пешком минут пять, пляж и правда песчаный, но вход в море по камушкам, как обычно в Турции. Однако это нестрашно — легкий массаж. Из-за разницы курса валют сейчас, конечно, за границей отдыхать дороже. Но такого сервиса я еще в курортных городах России не видела», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Туристка также призналась, что одним из самых запоминающихся моментов поездки был полет на воздушном шаре, привязанном к катеру.

«Это оказалось незабываемо. Тебя пристегивают к катеру и затем поднимают на тросе достаточно высоко: видно все побережье. Затем опускают вниз, чтобы можно было помочить ножки, и возвращают на катер», — рассказала автор отзыва.

По словам соотечественницы, такое развлечение стоило 100 долларов (около 7,9 тысячи рублей) с человека. Она добавила, что удовольствие недешевое, но «эмоции классные».

