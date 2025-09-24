Путешествия
07:33, 24 сентября 2025

Россиянка описала отдых в отеле Турции фразой «цены улетели в космос»

Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российская туристка отдохнула с семьей в Турции и удивилась росту цен на проживание и услуги. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Саша Карпенко призналась, что путевка в курортную страну обошлась им в 172 тысячи с рублей. Семья поселилась в пятизвездочном отеле Vikingen Infinity Resort, куда приезжают отдыхающие со всего мира. По словам туристки, пиво там «льется рекой, как в старые добрые 2000-е».

«Дешево, весело, даже немного ностальгии в глаз попало, только раньше мы в такой отель поехали бы за 30 тысяч рублей, а сейчас цены улетели в космос», — такими фразами описала свой опыт Карпенко.

Россиянка отметила, что номера в отеле были чистые, с хорошей сантехникой, но испортили впечатление жесткие матрасы и крошечные подушки. «Номера, как и все общественные пространства в отеле, украшены в стиле шика 2000-х: леопард, красный бархат, крупный принт и позолота со стразами. На стенах висят картины загадочных женщин в шляпках или африканские пейзажи», — поделилась она.

Карпенко добавила, что несмотря на большое количество отдыхающих, чистота в отеле поддерживается идеальная. Среди гостей не было ни одного случая кишечной инфекции или других болезней, новости о которых регулярно появляются в СМИ.

«В общем, нормальный отель, лучше и дешевле Сочи, как вариант бюджетного отдыха на море подойдет», — констатировала автор отзыва.

Ранее другая российская туристка описала впечатления от похожего на дачу отеля в турецком Мармарисе фразой «от вау до ужаса». По ее словам, номера в нем «старые, уставшие, но не грязные».

