14:17, 23 октября 2025Экономика

Россияне отвернулись от одного вида квартир

RS Group: Россияне стали чаще покупать квартиры без отделки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне стали чаще покупать квартиры без отделки и реже отдавать предпочтение жилью с ремонтом от застройщика. О том, что покупатели отвернулись от одного вида новостроек, «Ленте.ру» сообщили аналитики девелоперской компании RS Group.

По данным экспертов, 33 процента россиян предпочитают покупать квартиры без отделки и делать ремонт самостоятельно после сдачи объекта. Еще 26 процентов выбирают жилье с самой простой отделкой от застройщика, считая это хорошим способом избежать длительного процесса устранения недостатков при их выявлении в будущем.

При этом 30 процентов респондентов не против отдать за качественный ремонт значительную сумму и готовы нанять для выполнения работ команду профессиональных дизайнеров и строителей. 10 процентов откладывают ремонт до лучших времен, покупая квартиру для сохранения средств, 35 процентов выбирают черновую отделку, а 12,5 процента — предчистовую отделку.

Лишь 8 процентов опрошенных закладывают стоимость отделки в ипотеку и берут квартиру с готовым ремонтом. Еще 45 процентов заявили, что никогда не купят недвижимость с отделкой от застройщика.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 51,8 процента, до 279,6 тысячи рублей за квадратный метр.

