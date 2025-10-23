Россия
12:06, 23 октября 2025

Россиянин пнул колонку на улице с играющей украинской музыкой и остался без ноги

В Луганске мужчина пнул колонку с играющей украинской музыкой и остался без ноги
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В Луганске мужчина на улице пнул колонку с играющей украинской музыкой и остался без ноги. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как пишет российское издание, также в результате раздавшегося взрыва пострадала еще одна женщина. Инцидент произошел недалеко от здания городской администрации на улице Черноморской.

Очевидцы отметили, что из колонки, предположительно, доносилась песня украинской музыкальной группы «Океан Эльзы».

Женщину в состоянии средней тяжести отвезли в больницу. Другие подробности случившегося сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал у администрации Белгорода.

Тогда, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получили двое граждан. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

