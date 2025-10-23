Силовые структуры
Россиянин вывез редчайшую монету времен СССР и лишился ее

Мужчина из Уфы попытался вывезти в Ташкент редчайшую монету времен СССР
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Житель Уфы пытался вывезти в Ташкент редчайшую монету времен СССР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным ведомства, таможенники в аэропорту заметили в багаже пассажира серебряный рубль 1921 года. Это первая монета, которую советские власти выпустили в обращение.

Мужчина заявил, что не знал о ценности монеты и взял ее на удачу. Теперь ему грозит административное дело, раритет изъяли.

Ранее стало известно, что в московский аэропорт Домодедово иностранцы привезли россыпь драгоценных камней стоимостью 15 миллионов рублей.

.
