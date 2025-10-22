Россыпь изумрудов и рубинов в креме привезли в Москву

В Домодедово у иностранцев нашли контрабанду драгоценных камней на 15 млн рублей

В московский аэропорт Домодедово иностранцы привезли россыпь драгоценных камней стоимостью 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

Двое мужчин прибыли из стран Азии транзитом через ОАЭ в один день, но разными рейсами. Одного из них таможенники задержали в «зеленом коридоре». При досмотре в его чемодане был найден запаянный пакет с кремообразной массой, в которой были четыре зеленых камня. Еще два зеленых и один розовый камень были спрятаны на дне его рюкзака. После этого задержанный вытащил из кошелька еще семь драгоценных камней.

Второй мужчина нес в ручной клади большой розовый камень.

Экспертиза подтвердила, что изъятые камни являются изумрудами, рубинами, розовым корундом и сапфиром. Возбуждено два уголовных дела о контрабанде стратегически важных товаров. Иностранцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался провезти пять килограммов морских деликатесов из Вьетнама.