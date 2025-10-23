Российский военный получил срок за обещание взорвать поезд

Российский военный получил 6 лет за кражу и обещание взорвать поезд

Российский военнослужащий получил шесть лет колонии по делу о краже и хулиганстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным следствия, осужденный тайно проник в жилье своего знакомого, украл у него телевизор и приставку цифрового телевидения. Краденное он продал, после чего устроил дебош в вагоне-ресторане пассажирского поезда. Злоумышленник позвонил в экстренные службы и сообщил о намерение взорвать поезд.

Ранее другой российский военнослужащий получил 6,6 лет колонии за дезертирство