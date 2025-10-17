Силовые структуры
Российский военнослужащий решил продлить себе отпуск и оказался в колонии

Российский военнослужащий получил 6,6 лет колонии за дезертирство
Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии российского военнослужащего Шолбана Митеека. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 27 апреля Метеек должен был вернуться на службу из отпуска, но решил этого не делать и продлить себя отдых. Лишь 3 августа дезертир был задержан сотрудниками военной прокуратуры. По итогам рассмотрения уголовного дела военнослужащего, ему назначили реальный срок в колонии общего режима.

Ранее в Абакане дважды дезертировавшему российскому военному дали 6,6 лет колонии.

