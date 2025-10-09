Российский военнослужащий оказался злостным дезертиром и получил срок

В Абакане дважды дезертировавшему российскому военному дали 6,6 лет колонии

В Абакане к шести с половиной годам колонии за два уклонения от воинской службы приговорили российского военнослужащего Александра Колосова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 26 марта 2024 года осужденный не явился из отпуска на службу и в течение нескольких месяцев скрывался, пока 1 июля того же года не явился в военную прокуратуру. На первый раз военный был прощен, но уже полгода спустя мужчина снова дезертировал, его задержали лишь 14 июля 2025 года.

Ранее в Барнауле к 18 годам колонии приговорили бывшего российского военнослужащего Виталия Голдобина, который дезертировал из части и занялся наркоторговлей.