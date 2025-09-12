Силовые структуры
Российский военный дезертировал из части и занялся наркоторговлей

В Барнауле российского военному дали 18 лет за наркоторговлю и дезертирство
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Барнауле к 18 годам колонии приговорили бывшего российского военнослужащего Виталия Голдобина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, осужденный 4 июля 2024 года решил уклониться от прохождения военной службы и не вышел из отпуска. В феврале 2025 года дезертир занялся наркоторговлей. После получения крупной партии наркотического средства он произвел его фасовку на мелкие дозы, упаковав в полимерные пакеты, а после оборудовал 37 закладок в Майминском районе Республики Алтай.

Однако нажиться на товаре дезертир-наркоторговец не сумел, поскольку в этот же день его задержали полицейские. Приговор был назначен по совокупности совершенных преступлений.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии российского военнослужащего Алексея Диноченко, дезертировавшего из части ради отдыха.

