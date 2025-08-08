Силовые структуры
08:30, 8 августа 2025Силовые структуры

Россиянин объяснил свое дезертирство желанием отдохнуть от службы

Российского военнослужащего приговорили к 2,5 года колонии за дезертирство
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hedi Benyounes / Unsplash

Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии российского военнослужащего Алексея Диноченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 20 ноября 2024 года мужчина не явился в установленный регламентом срок в свою воинскую часть. На службу он прибыл лишь 16 декабря того же года и объяснил дезертирство желанием отдохнуть от службы. После этого Диноченко отдали под суд.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор российскому военнослужащему-дезертиру Евгению Комогорцеву.

