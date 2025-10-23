Россия
Российскую школьницу более пяти часов удерживали в магазине по одной причине

В Новосибирске школьницу удерживали в магазине за украденную конфету
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Новосибирске школьницу более пяти часов удерживали в магазине по одной причине. Предположительно, ребенка не отпускали домой из-за украденной конфеты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, родители забили тревогу, когда десятилетняя учащаяся не вернулась домой из школы №7. Несовершеннолетнюю обнаружили в одной из торговых точек.

Как утверждали продавцы, ребенок взял конфету, не заплатив. За это девочку и заперли в подсобке. Школьница говорила, что с собой у нее не было телефона, а номера матери наизусть она не помнила.

Сотрудники магазина вызвали полицию, однако никто не приехал. Забрать школьницу из подсобки получилось, когда в местных чатах началась паника.

Родители девочки также обратились в правоохранительные органы.

До этого стало известно, что в Нефтекамске полиция задержала 16-летнюю школьницу с десятками пакетиков с наркотиками.

