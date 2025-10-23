«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в едва заметном бюстгальтере

Канадская хоккеистка Микайла Демайтер снялась в едва заметном наряде

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», устроила фотосессию в едва заметном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка снялась в ультракоротких джинсовых шортах и ярко-красном бюстгальтере, чашки которого оформлены в виде звезд. На размещенных кадрах видно, что изделие дополнено тонкими завязками, металлическими заклепками и кольцами.

Кроме того, знаменитость подобрала к эффектному образу черные сапоги, выполненные в ковбойском стиле. Также она сделала макияж в нюдовых тонах, а в качестве украшений выбрала двойную цепь с подвесками и золотые браслеты.

