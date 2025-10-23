Путешествия
Собирающимся в Южную Корею россиянам сделали важное предупреждение

Южная Корея усилила меры иммиграционного контроля перед саммитом АТЭС
Алина Черненко

Фото: Toby Melville / Reuters

Южная Корея усилила меры безопасности, в том числе и иммиграционного контроля, перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Такое важное предупреждение сделали собирающимся в эту азиатскую страну туристам в торгпредстве России в республике.

Уточняется, что мероприятие пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кенджу. Начиная с 25 октября все иностранцы, пребывающие в городах Пусан, Тэгу, Ульсан и в провинции Северная и Южная Кенсан, должны будут предоставить точные данные о месте проживания в республике.

Гостиницы, мотели и хостелы, в свою очередь, будут обязаны передавать информацию о проживающих зарубежных гостях в Министерство юстиции Южной Кореи. Постояльцев попросят предъявить паспорта при заселении.

Ранее в московском офисе Национальной организации туризма Кореи (НОТК) опровергли информацию о массовых отказах россиянам во въезде в республику. Никто из туроператоров не подтвердил наличие проблем у своих клиентов.

