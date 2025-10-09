Массовые отказы россиянам во въезде в Южную Корею опровергли

НОТК опровергла информацию о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею

В московском офисе Национальной организации туризма Кореи (НОТК) опровергли информацию о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею. Официальный комментарий опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В НОТК не стали отрицать, что тому или иному человеку могут отказать во въезде в Южную Корею, как и в любую другую страну. «Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян», — подчеркнули представители организации.

В турофисе страны в Москве также уточнили, что 8 октября они связывались со всеми туроператорами, и никто из них не подтвердил наличие проблемы у своих клиентов.

Тем временем в посольстве РФ РЕН ТВ заявили, что недопуск россиян в Южную Корею носит массовый характер. «Только недавно, на прошлой неделе, четырех человек не пропустили, и это только которые обратились», — отметили в дипведомстве.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов пояснил, что отказы туристам из России во въезде в Южную Корею связаны с неисполнением базовых требований этой страны. По его словам, Сеул не замечен в целенаправленной дискриминации россиян.

Информация о том, что россиянам массово отказывают во въезде в Южную Корею, появилась в среду, 8 октября. Издание Baza сообщило, что у соотечественников на границе проверяют знание истории азиатской страны, местных памятников и знаковых мест, а затем не пускают их.

