Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:11, 9 октября 2025Путешествия

Массовые отказы россиянам во въезде в Южную Корею опровергли

НОТК опровергла информацию о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею
Алина Черненко

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В московском офисе Национальной организации туризма Кореи (НОТК) опровергли информацию о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею. Официальный комментарий опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В НОТК не стали отрицать, что тому или иному человеку могут отказать во въезде в Южную Корею, как и в любую другую страну. «Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян», — подчеркнули представители организации.

Материалы по теме:
Трое россиян бежали от мобилизации и застряли в аэропорту Кореи. Как они уже год выживают там?
Трое россиян бежали от мобилизации и застряли в аэропорту Кореи. Как они уже год выживают там?
31 октября 2023
Правила въезда в Южную Корею в 2025 году: нужна ли виза, какие документы собирать, сколько времени можно находиться
Правила въезда в Южную Корею в 2025 году:нужна ли виза, какие документы собирать, сколько времени можно находиться
11 февраля 2025

В турофисе страны в Москве также уточнили, что 8 октября они связывались со всеми туроператорами, и никто из них не подтвердил наличие проблемы у своих клиентов.

Тем временем в посольстве РФ РЕН ТВ заявили, что недопуск россиян в Южную Корею носит массовый характер. «Только недавно, на прошлой неделе, четырех человек не пропустили, и это только которые обратились», — отметили в дипведомстве.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов пояснил, что отказы туристам из России во въезде в Южную Корею связаны с неисполнением базовых требований этой страны. По его словам, Сеул не замечен в целенаправленной дискриминации россиян.

Информация о том, что россиянам массово отказывают во въезде в Южную Корею, появилась в среду, 8 октября. Издание Baza сообщило, что у соотечественников на границе проверяют знание истории азиатской страны, местных памятников и знаковых мест, а затем не пускают их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом

    Сын Плющенко стал участником ДТП

    Истории обычных россиян превзошли контент блогеров и сообществ

    Россиянка повлияла на приговор порнографа

    На Западе заявили о безумии Зеленского

    В Крыму пассажиры полчаса проехали в автобусе с телом попутчицы

    Начальника полиции российского города отстранили от работы

    В МИД заявили о попытке захвата одной из святынь православия на Украине

    Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС полностью

    Уехавшая из России актриса закрыла свой бизнес в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости