18:02, 8 октября 2025Путешествия

Россиянам начали массово отказывать во въезде в Южную Корею

Российскую семью из семи человек не пустили в Южную Корею
Алина Черненко

Фото: Korea Centers for Disease Control and Prevention / Getty Images

Российским туристам начали массово отказывать во въезде в Южную Корею — проблемы возникают как у молодых девушек, так и у семей с детьми. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, десятки россиян пожаловались, что на границе у них проверяли знание истории азиатской страны, местных памятников и знаковых мест, а затем, после длительного ожидания, отказывали им во въезде.

Так, семью россиян из семи человек не пустили в Южную Корею почти полным составом. Через границу разрешили пройти лишь бабушке и ребенку. В итоге соотечественники отказались от поездки.

Другой собеседник издания признался, что после допроса ему одобрили въезд, а его жене — нет. Россиянка не смогла назвать адреса достопримечательностей, так как маршрут составлял ее муж. Пара провела несколько дней в подвальном помещении в ожидании обратного рейса.

Еще один путешественник по имени Андрей рассказал, что его также не пустили в Сеул без объяснения причин, но и не выпускали обратно. Мужчину заверили в необходимости ждать некое «ответственное лицо», которое якобы поговорит с ним и решит его судьбу. После этого соотечественник вышел в зону вылета с картонкой, где было написано, что корейское правительство держит его в заложниках. Одиночный пикет россиянина привлек внимание людей, и пограничники отпустили мужчину.

В материале также говорится, что некоторых девушек корейские власти принимают за секс-работниц и выдают им отказ во въезде после нескольких часов ожидания.

Ранее россиянка пожаловалась, что ее не пустили в Южную Корею из-за того, что она не смогла назвать местные достопримечательности. После этого девушку четыре дня продержали в подвальном помещении без окон. В консульстве РФ в этой азиатской стране отметили, что россиянке отказали во въезде по политическим причинам.

