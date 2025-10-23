Из жизни
04:14, 23 октября 2025Из жизни

Сотрудники похоронного бюро потеряли покойника и выдали скорбящей семье другого

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Лос-Анджелесе, США, семья подала в суд на похоронное бюро Forest Lawn Covina Hills за подмену тела. Об этом пишет CBS News.

Обманутыми клиентами бюро стали родственники мужчины по имени Джоуи Эспиноса. Оказалось, что сотрудники бюро потеряли Эспиносу и выдали его скорбящей семье другого покойника. Кроме того, нужные останки удалось найти далеко не сразу. На исправление ошибки ушло больше часа.

По словам тети Эспиносы Лауру Леварио, этот инцидент произвел гнетущее впечатление на и без того расстроенных участников похорон. К тому же церемония омрачилась еще одним драматическим событием. На поминальной службе муж Леварио перенес сердечный приступ и попал в больницу.

Forest Lawn Covina Hills назвало произошедшее ошибкой планирования и предложило компенсацию в размере 200 долларов (16,3 тысячи рублей). Отмечается, что изначально услуги стоили почти 20 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). «Когда вы тратите столько денег на такое место, как Forest Lawn, вы надеетесь, что они все сделают правильно», — посетовала Леварио.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, женщина обнаружила в гробу дяди незнакомца и подала на похоронное бюро в суд. Сотрудники бюро признали, что поменяли тела, только увидев фотографию мужчины.

