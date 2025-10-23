Стало известно о прорыве ВС России в Малой Токмачке

ВС России смогли прорваться в Малой Токмачке Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли прорваться в Малой Токмачке в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«На Ореховском участке наши штурмовые группы добились серьезного результата и прорвались к центру Малой Токмачки. Десантные группы на бронетехнике наскоком заехали сначала на юг села, а после прорвались западнее исправительной колонии», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинские силы применяли только беспилотники, сухопутные подразделения не оказывали сопротивления.

Ранее сообщалось, что российские бойцы заняли три четверти села Малая Токмачка. Теперь военным предстоит окопаться на позициях, организовать логистику и вычислить позиции американской реактивной системы залпового огня HIMARS.