Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 23 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о прорыве ВС России в Малой Токмачке

ВС России смогли прорваться в Малой Токмачке Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли прорваться в Малой Токмачке в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«На Ореховском участке наши штурмовые группы добились серьезного результата и прорвались к центру Малой Токмачки. Десантные группы на бронетехнике наскоком заехали сначала на юг села, а после прорвались западнее исправительной колонии», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинские силы применяли только беспилотники, сухопутные подразделения не оказывали сопротивления.

Ранее сообщалось, что российские бойцы заняли три четверти села Малая Токмачка. Теперь военным предстоит окопаться на позициях, организовать логистику и вычислить позиции американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Названы сроки сертификации российско-белорусского самолета

    Трагедию со взорвавшейся колонкой в Луганске назвали терактом

    Эффективность санкций США против России поставили под сомнение

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости